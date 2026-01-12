В Госдуме поддержали увеличение штрафов за нарушение правил содержания животных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Инициативу внесла группа депутатов, она касается изменений в статью 8.52 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно документу, максимальный штраф для физических лиц предлагается увеличить до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Также предлагается продлить срок давности привлечения к административной ответственности с 60 календарных дней до одного года.

Авторы законопроекта считают, что действующие штрафы не оказывают достаточного воспитательного влияния и не способствуют достижению целей административного наказания.