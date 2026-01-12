В Башкирии мужчина разбил и сжег свою машину на перекрестке
В Учалах мужчина разбил ВАЗ-2112 аккумулятором, а затем поджег его. Об этом
Инцидент произошел на перекрестке. Отмечается, что водитель остановился перед светофором, вышел из салона и достал из багажника аккумулятор. Этим предметом он разбил стекла, фары и зеркала автомобиля, а затем поджег машину.
По данным издания, на место выезжали полиция и пожарные МЧС. Огонь потушили, территорию оцепили для проведения осмотра.
«Полиция устанавливает личность мужчины и мотивы его действий. Проводится проверка обстоятельств происшествия», — говорится в публикации.
Фото и видео: Telegram-канал «Mash Batash».