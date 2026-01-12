Умерла самая известная в мире шимпанзе, умевшая читать и рисовать

Самая известная в мире шимпанзе Ай умерла 9 января в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали старость и отказ внутренних органов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Институт изучения приматов Киотского университета, где жила Ай. В последние часы рядом с животным находились сотрудники научного центра.

Ай родилась в Западной Африке и попала в Японию в 1977 году. В институте она стала символом исследовательской программы Ai Project, посвященной изучению «разума шимпанзе».

Ай умела работать с числами и различать цвета. К пяти годам шимпанзе освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть количество, цвет и предмет более чем у 300 образцов.

В свободное от тестов время Ай любила рисовать и писать красками. Как сообщали исследователи, она разрисовывала чистые листы маркерами без поощрения едой. По данным Kyodo News, однажды Ай сбежала вместе с другим приматом, воспользовавшись ключом, чтобы открыть клетку.

Фото: Akiho Muramatsu/Kyoto University.