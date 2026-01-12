Удар «Орешником» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

В ночь на 9 января ВС РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом 12 января сообщило Минобороны со ссылкой на несколько независимых источников. В ведомстве заявили, что пораженный «Орешником» завод обслуживал поставленные западными странами F-16 и МиГ-21. Также на предприятии производили ударные беспилотники большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам. Ударом «Орешника» поражены производственные цеха, склады с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.

Кроме того, ОТРК «Искандер» и крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных дронов для атак по России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

Напомним, 9 января ударом «Орешника» ВС РФ ответили на атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина.