У рязанской школы заметили скопление экстренных служб
Инцидент произошел 12 января в Горроще. Рязанцы заметили скопление экстренных служб возле школы. «На месте 3 пожарные машины, спасатели, скорая, полиция», — рассказали очевидцы. Официальной информации о происшествии нет.
