Треть рязанцев планируют получить повышение в 2026 году — исследование

31% работающих жителей Рязани рассчитывают на карьерный рост в 2026 году, показал опрос сервиса SuperJob. Среди мужчин на повышение рассчитывают 35%, среди женщин — 27%.

31% работающих жителей Рязани рассчитывают на карьерный рост в 2026 году, показал опрос сервиса SuperJob.

Среди мужчин на повышение рассчитывают 35%, среди женщин — 27%. Самые высокие ожидания у работников до 35 лет: о росте в должности заявили 38%. В группе 35-44 лет на повышение надеется каждый третий, а среди респондентов старше 45 лет только каждый пятый.

Карьерный оптимизм чаще выражают обладатели высшего образования — 34%, тогда как среди людей со средним профессиональным образованием таких 28%.