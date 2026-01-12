Трамп назвал единственную вещь, способную его остановить

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственными ограничениями для его действий на мировой арене являются его собственная мораль и разум. Об этом сообщили в The New York Times. На вопрос журналиста о возможных внешних ограничениях, таких как международное право, Трамп категорично ответил: «Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям боль. Я не собираюсь убивать людей». Президент также подчеркнул свои достижения в области миротворчества, заявив: «Я закончил восемь войн. Никто другой никогда так не делал». Он отметил, что, несмотря на эти успехи, не получил Нобелевскую премию мира, в отличие от своего предшественника Барака Обамы. Трамп также упомянул свою роль в урегулировании напряженности между Индией и Пакистаном.

