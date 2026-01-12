Трамп назвал единственную вещь, способную его остановить

Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 154
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 093
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 128
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 066
Президент США Дональд Трамп заявил, что единственными ограничениями для его действий на мировой арене являются его собственная мораль и разум. Об этом сообщили в The New York Times. На вопрос журналиста о возможных внешних ограничениях, таких как международное право, Трамп категорично ответил: «Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям боль. Я не собираюсь убивать людей». Президент также подчеркнул свои достижения в области миротворчества, заявив: «Я закончил восемь войн. Никто другой никогда так не делал». Он отметил, что, несмотря на эти успехи, не получил Нобелевскую премию мира, в отличие от своего предшественника Барака Обамы. Трамп также упомянул свою роль в урегулировании напряженности между Индией и Пакистаном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственными ограничениями для его действий на мировой арене являются его собственная мораль и разум. Об этом сообщили в The New York Times.

На вопрос журналиста о возможных внешних ограничениях, таких как международное право, Трамп категорично ответил: «Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям боль. Я не собираюсь убивать людей».

Президент также подчеркнул свои достижения в области миротворчества, заявив: «Я закончил восемь войн. Никто другой никогда так не делал». Он отметил, что, несмотря на эти успехи, не получил Нобелевскую премию мира, в отличие от своего предшественника Барака Обамы. Трамп также упомянул свою роль в урегулировании напряженности между Индией и Пакистаном.