Сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название

«Мы обновляемся. OBI скоро станет „DOM Лента“», — говорится в сообщении. По данным РБК, в июне 2025 года ФАС одобрила приобретение компанией «Гермес» 65% в трех юрлицах сети строительных гипермаркетов OBI. Отметим, что магазин есть на Московском шоссе в Рязани.