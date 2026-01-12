Рязанские волонтеры помогли водителю, застрявшему в снегу посреди леса
Инцидент произошел 11 января. Отмечается, что двое местных жителей заблудились в лесу Рязанского района. На кадрах видно, что их автомобиль застрял в снегу. Прибывшие на место волонтеры с помощью троса эвакуировали машину.
Фото и видео: ПСО «Мещера».