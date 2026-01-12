Рязанец смешал таблетки для эрекции с алкоголем и едва не умер перед Новым годом

42-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Накануне Нового года он стал «активно принимать» таблетки для эрекции, запивая их алкоголем. В итоге у него упало давление. Скорую вызвала соседка, которая пришла в гости к мужчине и обнаружила его лежащим без сознания. После обследования врачи диагностировали у пациента тяжелую алкогольную интоксикацию, а также высокий риск поражения печени и нарушения функций почек. Уточняется, что такое состояние могло привести к смерти. Пациенту поставили капельницы. Через полчаса мужчина пришел в сознание, функции организма стабилизировались, давление пришло в норму. Пациента выписали.

Врачи ОКБ спасли мужчину, который совместил алкоголь и таблетки для потенции. Об этом 12 января сообщили в соцсетях ОКБ.

42-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Накануне Нового года он стал «активно принимать» таблетки для эрекции, запивая их алкоголем. В итоге у него упало давление.

Скорую вызвала соседка, которая пришла в гости к мужчине и обнаружила его лежащим без сознания.

После обследования врачи диагностировали у пациента тяжелую алкогольную интоксикацию, а также высокий риск поражения печени и нарушения функций почек. Уточняется, что такое состояние могло привести к смерти.

Пациенту поставили капельницы. Через полчаса мужчина пришел в сознание, функции организма стабилизировались, давление нормализовалось.

Рязанца выписали.