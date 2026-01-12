Рязанцы сообщили о ледяных ямах, в которых застревают машины

По словам рязанцев, у дома № 82 корпус 1 по улице Шевченко 29 декабря 2025 года произошел прорыв канализации, который не устранили до сих пор. На участке, как уточнили местные жители, образовались ледяные ямы. «12 января в 6:45 утра застряла машина скорой помощи, выталкивать вынуждены были сами врачи, 10 января в 11:55 застряли две машины социально-значимых служб. 12 января с 12:00 застряли две газели… Жители дома заблокированы в собственном дворе, так как это единственный выезд», — написали в посте. Отмечается, что представители управляющей компании провели проверку, которая, по словам рязанцев, результатов не принесла.

Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК», Ольга Андреева.