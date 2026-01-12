Рязанцы пожаловались на неубранные дороги у ТД «Барс»

Жители Рязани сообщили, что дорога от торгового дома «Барс» в сторону остановки «Вокзальная» с начала года ни разу не очищалась от снега и наледи. Жалобы появились в социальных сетях.

По словам горожан, под мостом на проезжей части и тротуаре образовались большие лужи, а на лестнице невозможно подняться из-за скользкой поверхности. Также рязанцы отмечают, что на участке повсюду жидкий снег и снежная каша, что затрудняет движение пешеходов.

Горожане просят обратить внимание на состояние дороги и провести уборку территории.