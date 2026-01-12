Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

Юристы отмечают, что дерево относится к крупногабаритным отходам, и по нормам его нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома. Это повлечет за собой штраф в размере нескольких тысяч рублей.