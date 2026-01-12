Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США

Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки на американский рынок, сместив с первого места Канаду. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы США.

За десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 млн долларов, тогда как поставки из Канады составили 1,6 млн долларов. По расчетам агентства, это максимальный показатель для России с 2022 года, когда объем экспорта достигал 3,3 млн долларов.

В результате Россия вышла на первое место по поставкам гречки в США. Значительно меньше американцы закупают у других стран: из Украины на 155,3 тысячи долларов, из Китая — на 121,7 тысячи, из Литвы — на 119,7 тысячи долларов.