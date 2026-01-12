Роскомнадзор заявил, что оснований для разблокировки Roblox на данный момент нет

В Роскомнадзоре рассказали, что сейчас нет оснований для разблокировки игры Roblox в России. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили там.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Roblox начал выполнять требования Роскомнадзора, внедрив механизма подтверждения возраста пользователей. Однако это не изменило позицию ведомства.

Блокировка Roblox введена в начале декабря из-за выявленных фактов распространения материалов, оправдывающих экстремистскую и террористическую деятельность, а также призывов к насильственным действиям и пропаганды ЛГБТ*-тематики.

* - признано в России экстремистской и запрещена.