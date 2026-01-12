Работодатели с 1 марта смогут направлять сотрудников к психиатру

С 1 марта 2026 года работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если во время обязательного медосмотра у человека выявят признаки психического расстройства. Об этом РИА Новости рассказала доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

По ее словам, изменения закрепят возможность для работодателя оперативнее реагировать на ухудшение психического состояния работника. После освидетельствования врач может временно признать человека неспособным выполнять отдельные виды работ.

Освидетельствование включает прием у психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование.