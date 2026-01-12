Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-9°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 80.05 / 80.50 12/01 12:40
Нал. EUR 93.00 / 94.47 12/01 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
1 948
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 043
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 071
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 035
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Работодатели с 1 марта смогут направлять сотрудников к психиатру
С 1 марта 2026 года работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если во время обязательного медосмотра у человека выявят признаки психического расстройства. Об этом РИА Новости рассказала доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

С 1 марта 2026 года работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если во время обязательного медосмотра у человека выявят признаки психического расстройства. Об этом РИА Новости рассказала доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

По ее словам, изменения закрепят возможность для работодателя оперативнее реагировать на ухудшение психического состояния работника. После освидетельствования врач может временно признать человека неспособным выполнять отдельные виды работ.

Освидетельствование включает прием у психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование.