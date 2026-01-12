Названы районы Рязанской области, наиболее пострадавшие от непогоды

Наиболее пострадавшими округами являются Касимовский и Клепиковский. К устранению локальных технологических нарушений привлечены 30 бригад «Рязаньэнерго»: 68 специалистов, 30 единиц спецтехники. Отмечается, что восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 49 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 1,65 МВт. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств энергетиков.