Названа опасность плохого сна для мозга
Ученые проанализировали данные более 2 тысяч людей, которые носили кардиомониторы в течение 12 дней, и выяснили: слабый и нестабильный ритм повышает риск когнитивных проблем. Плохой сон грозит человеку деменцией. Особенно уязвимы «совы» — у тех, чья активность приходилась на вторую половину дня (пик около 14:15), риск деменции оказался на 45% выше, чем у «жаворонков». Исследователи связывают это с рассинхронизацией внутренних биологических часов и внешней среды.
