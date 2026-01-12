На восьми улицах Солотчи восстановили подачу света после длительного отключения
На восьми улицах в Солотче восстановили подачу света после длительного отключения. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
В 17:50 12 января подачу света возобновили по следующим улицам:
- Вольная;
- Школьная;
- Санаторий;
- Лесная;
- Первомайская;
- Солотчинское шоссе;
- Почтовая;
- Мещерская.
Отмечается, что аварийные бригады продолжают работать в усиленном режиме.
Напомним, утром 12 января в Солотче массово отключили свет из-за падения деревьев на провода.
Фото: РГРЭС.