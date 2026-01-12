На восьми улицах Солотчи восстановили подачу света после длительного отключения

В 17:50 12 января подачу света возобновили по следующим улицам: Вольная; Школьная; Санаторий; Лесная; Первомайская; Солотчинское шоссе; Почтовая; Мещерская. Отмечается, что аварийные бригады продолжают работать в усиленном режиме. Напомним, утром 12 января в Солотче массово отключили свет из-за падения деревьев на провода.