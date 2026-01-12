На Солнце произошла сильная вспышка М-класса

Ночью спутники GOES зафиксировали сильную вспышку на Солнце с выбросом плазмы, которая произошла на обратной стороне светила. Это первая вспышка M-класса в 2026 году и самое мощное солнечное событие с начала года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Это уже второй сильный взрыв в этом районе за последние четыре дня. Ученые считают, что на скрытой стороне Солнца сформировался крупный активный центр, который способен вызывать вспышки вплоть до X-класса.

По прогнозам, активная область выйдет на видимую сторону Солнца в течение ближайших двух суток. Пока специалисты полностью исключают влияние вспышки на Землю, а точные прогнозы появятся после начала прямых наблюдений.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.