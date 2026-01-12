На Касимовском шоссе из-за ДТП собралась пробка
По словам очевидцев, ДТП с участием автомобилей Toyota и Kia произошло вечером 12 января около остановки «Кальное». Отмечается, что на месте образовалась крупная пробка. Данных о пострадавших не поступало.
Фото: Telegram-канал"Рязанский слон".