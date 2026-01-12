Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 176
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 096
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 133
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 067
На Касимовском шоссе из-за ДТП собралась пробка
По словам очевидцев, ДТП с участием автомобилей Toyota и Kia произошло вечером 12 января около остановки «Кальное». Отмечается, что на месте образовалась крупная пробка. Данных о пострадавших не поступало.

Фото: Telegram-канал"Рязанский слон".