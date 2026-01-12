Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО. Злоумышленники притворяются представителями организаций или частными лицами, чтобы заставить людей устанавливать вредоносные приложения, такие как Приказ 18.02.apk или Поиск_СВО.apk. Отмечается, что это позволяет им собирать данные о модели устройства, версии ОС, номерах телефонов и действиях пользователя в реальном времени, а также управлять функциями телефона.