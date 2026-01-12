Макрон заявил о планах направить 6 тысяч военных в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту и правительству страны о планах разместить на территории Украины до 6 тысяч французских военнослужащих. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на выступление главы государства.

По словам Макрона, европейские страны рассматривают размещение военного контингента на Украине после завершения активной фазы конфликта. Ранее лидеры Евросоюза договорились о совместных действиях, в соглашении участвуют Великобритания, Франция, Германия и Бельгия. Инициативу также поддержали США, не присоединившись к договору официально.

Власти Великобритании и Франции заявили о намерении создать на Украине военные базы и склады. При этом контингент планируют разместить вдали от границ России. Военные займутся подготовкой украинских подразделений и обеспечением логистики в тыловых районах страны.