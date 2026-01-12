Рязань
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 078
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 076
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 106
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 055
Все публикации →
Макрон заявил о планах направить 6 тысяч военных в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту и правительству страны о планах разместить на территории Украины до 6 тысяч французских военнослужащих. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на выступление главы государства.

По словам Макрона, европейские страны рассматривают размещение военного контингента на Украине после завершения активной фазы конфликта. Ранее лидеры Евросоюза договорились о совместных действиях, в соглашении участвуют Великобритания, Франция, Германия и Бельгия. Инициативу также поддержали США, не присоединившись к договору официально.

Власти Великобритании и Франции заявили о намерении создать на Украине военные базы и склады. При этом контингент планируют разместить вдали от границ России. Военные займутся подготовкой украинских подразделений и обеспечением логистики в тыловых районах страны.