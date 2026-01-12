Госдума указала на признак неготовности Украины к переговорам

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявления украинского руководства о возможных сроках начала переговоров по урегулированию конфликта, сделанные бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Лента. ру.

По словам Новикова, такие высказывания указывают на неготовность Украины к диалогу в любой момент.

«Довольно любопытен сам тот факт, что представители киевского режима так аккуратно определяют возможные сроки переговоров. Не говорят о том, что они возможны в любой момент. Думающим наблюдателям из западных государств, из стран НАТО это должно демонстрировать неготовность Киева к диалогу, к ускорению процесса», — отметил депутат.

По мнению Новикова, действующее руководство Украины больше заинтересовано в продлении своих полномочий и затягивании конфликта, что может быть выгодно с финансовой точки зрения. «Судьба Украины их не так беспокоит. Их беспокоят собственные полномочия, которые дают гарантии безопасности и возможность участвовать в распиле финансовых потоков. И все это делается с опорой на поддержку государств НАТО», — добавил он.