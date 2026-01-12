В Госдуме предложили автоматизировать льготы на капремонт для пенсионеров

В Госдуме предложили автоматизировать предоставление льготы на капитальный ремонт для пенсионеров. Инициативу выдвинули депутаты от фракции «Новые люди», сообщает РИА Новости. Депутаты направили обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые позволят пенсионерам получать льготу на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления. На данный момент многие пенсионеры сталкиваются с проблемой, когда не успевают собрать необходимые документы и подать заявление вовремя, что лишает их права на получение предусмотренной поддержки.

В Госдуме предложили автоматизировать предоставление льготы на капитальный ремонт для пенсионеров. Инициативу выдвинули депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты направили обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые позволят пенсионерам получать льготу на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления.

На данный момент многие пенсионеры сталкиваются с проблемой, когда не успевают собрать необходимые документы и подать заявление вовремя, что лишает их права на получение предусмотренной поддержки.

Парламентарии отметили, что в некоторых регионах страны уже начали внедрять автоматизацию этой услуги, однако пока это происходит в ограниченном масштабе.