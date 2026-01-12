Госдума поддержала законопроект о продаже лекарств через передвижные аптеки

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в сельских районах, где отсутствуют аптеки. Эксперимент планируется провести с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Передвижные аптечные пункты будут осуществлять продажу лекарств для медицинского применения в тех населенных пунктах, где нет аптек и медицинских организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность. Важно отметить, что в таких пунктах не будут продаваться наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.

Инициатива, предложенная группой депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторами, была внесена в Думу 17 декабря и получила поддержку правительства РФ.

Законопроект также гарантирует, что эксперимент не приведет к закрытию существующих аптек, поскольку торговля будет ограничена только теми населенными пунктами, где отсутствуют аптеки и медицинские организации. Включение регионов в экспериментальный проект будет осуществляться по распоряжению правительства на основании ходатайства главы региона.