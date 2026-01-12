Еще девять улиц в Рязани остались без холодной воды

С 10:00 до 17:00 12 января холодную воду отключили по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 48а (детский сад № 138), 50а (детский сад № 147), 50б; Новоселов, дома №№ 33, 33 корпус 6; Тимакова, дома №№ 3, 5, 7 (МБОУ Школа № 67); 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24; 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Новая, дом № 51; проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11; Радиозаводская, дом № 8; Тургенева, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 20.

Еще девять улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Ранее без холодной воды остались жители улицы Подгорной, проезда и улицы Щедрина.