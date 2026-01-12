Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
1 948
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 043
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 071
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 035
Еще девять улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 10:00 до 17:00 12 января холодную воду отключили по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 48а (детский сад № 138), 50а (детский сад № 147), 50б;
  • Новоселов, дома №№ 33, 33 корпус 6;
  • Тимакова, дома №№ 3, 5, 7 (МБОУ Школа № 67);
  • 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;
  • 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
  • Новая, дом № 51;
  • проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11;
  • Радиозаводская, дом № 8;
  • Тургенева, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 20, 24, 26, 28, 30.

Ранее без холодной воды остались жители улицы Подгорной, проезда и улицы Щедрина.