Эксперты спрогнозировали ослабление рубля в 2026 году

Российская валюта может ослабнуть примерно на 6% в 2026 году, а среднегодовой курс доллара составит около 88,5 рубля. Такой прогноз следует из консенсус-опроса 20 экономистов, проведенного «Ведомостями».

По оценкам экспертов, на курс повлияют смягчение денежно-кредитной политики, сокращение продаж валюты Банком России и восстановление импорта. Диапазон ожиданий по среднему курсу доллара в 2026 году варьируется от 80 до 95,5 рубля.

В 2025 году средний курс доллара составил 83,3 рубля, подсчитали «Ведомости» на основе данных ЦБ. С начала 2026 года доллар подешевел до 78,23 рубля по официальному курсу на 12 января, тогда как годом ранее он превышал 102 рубля.