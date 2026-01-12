Эксперты рассказали, что россияне стали агрессивнее при покупке жилья

По словам эксперта Олега Седова, все чаще переговоры проходят на повышенных тонах, а требовательность клиентов превращается в отдельный фактор сделки. «У такой нервозности несколько причин. Основная — экономический стресс из-за роста цен, скачков ставок по ипотеке, а также боязни не успеть купить на приемлемых условиях», — заявил Седов.

