Эксперты предупредили о падении трафика из сайтов СМИ из-за ИИ

Издатели интернет-СМИ по всему миру ожидают резкого сокращения переходов из поисковых систем в ближайшие три года из-за распространения ИИ-сводок и чат-ботов. Об этом говорится в отчете Института изучения журналистики Reuters (RISJ).

По данным исследования, трафик из поисковиков может сократиться еще на 43% в течение трех лет. Уже за последний год количество переходов на новостные сайты снизилось примерно на треть.

Эксперты связывают падение с появлением ИИ-сводок в поиске и изменением алгоритмов, а также с ростом популярности чат-ботов, которые сразу выдают краткие ответы без перехода на сайты СМИ.

В ответ на изменения три четверти опрошенных медиаменеджеров в 2026 году планируют активнее развивать контент в формате коротких видео и брать пример с блогеров в YouTube и TikTok, а половина намерена сотрудничать со сторонними авторами для продвижения материалов. Все больше редакций также переходят к модели платной подписки, чтобы выстраивать прямую связь с аудиторией.