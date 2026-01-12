Более 1,1 тысяч рязанцев обратились в травмпункт БСМП за новогодние каникулы

За прошедшую неделю, с 5 по 11 января, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 623 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения. 205 человек обратились за помощью с переломами, 244 — с ушибами, 111 — с растяжениями, 40 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно. Напомним, в первую неделю 2026 года травмы получили 518 рязанцев. Всего за новогодние каникулы в медучреждение обратились 1,1 тысяч человек.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 января, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 623 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

205 человек обратились за помощью с переломами, 244 — с ушибами, 111 — с растяжениями, 40 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.

Напомним, в первую неделю 2026 года травмы получили 518 рязанцев. Всего за новогодние каникулы в медучреждение обратились 1,1 тысяч человек.