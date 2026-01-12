Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-9°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 80.05 / 80.50 12/01 12:40
Нал. EUR 93.00 / 94.47 12/01 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
1 947
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 043
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 071
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 035
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Более 1,1 тысяч рязанцев обратились в травмпункт БСМП за новогодние каникулы
За прошедшую неделю, с 5 по 11 января, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 623 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения. 205 человек обратились за помощью с переломами, 244 — с ушибами, 111 — с растяжениями, 40 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно. Напомним, в первую неделю 2026 года травмы получили 518 рязанцев. Всего за новогодние каникулы в медучреждение обратились 1,1 тысяч человек.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 января, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 623 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

205 человек обратились за помощью с переломами, 244 — с ушибами, 111 — с растяжениями, 40 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.

Напомним, в первую неделю 2026 года травмы получили 518 рязанцев. Всего за новогодние каникулы в медучреждение обратились 1,1 тысяч человек.