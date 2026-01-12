Рязань
Администрация Telegram заблокировала в 2025 году более 44 млн каналов
Администрация Telegram в 2025 году заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушавших правила платформы, чем годом ранее. Всего за год мессенджер удалил 44,085 млн сообществ, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику, опубликованную на сайте сервиса.

Наибольшее число блокировок пришлось на четвертый квартал 2025 года, когда Telegram удалил более 17,416 млн каналов и групп. Этот показатель превысил общее число блокировок за весь 2024 год.

Среди удаленных сообществ оказалось более 950 тысяч каналов и групп с материалами о сексуальном насилии над детьми, что на 28% больше, чем годом ранее. Также Telegram заблокировал почти 234 тысячи сообществ террористической направленности, рост составил 66,6%.

Отдельный рекорд зафиксировали 1 января 2026 года, когда платформа за сутки удалила почти 543 тысячи каналов и групп. Это стал третий подобный случай с начала публикации статистики с декабря 2023 года. Два предыдущих пиковых значения пришлись на ноябрь 2024 года.