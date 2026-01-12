Администрация Telegram заблокировала в 2025 году более 44 млн каналов

Администрация Telegram в 2025 году заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушавших правила платформы, чем годом ранее. Всего за год мессенджер удалил 44,085 млн сообществ, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику, опубликованную на сайте сервиса.

Администрация Telegram в 2025 году заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушавших правила платформы, чем годом ранее. Всего за год мессенджер удалил 44,085 млн сообществ, сообщается в статистике, опубликованной на сайте сервиса.

Наибольшее число блокировок пришлось на четвертый квартал 2025 года, когда Telegram удалил более 17,416 млн каналов и групп. Этот показатель превысил общее число блокировок за весь 2024 год.

Среди удаленных сообществ оказалось более 950 тысяч каналов и групп с материалами о сексуальном насилии над детьми, что на 28% больше, чем годом ранее. Также Telegram заблокировал почти 234 тысячи сообществ террористической направленности, рост составил 66,6%.

Отдельный рекорд зафиксировали 1 января 2026 года, когда платформа за сутки удалила почти 543 тысячи каналов и групп. Это стал третий подобный случай с начала публикации статистики с декабря 2023 года. Два предыдущих пиковых значения пришлись на ноябрь 2024 года.