Жители трех сел в Рязанской области три дня жили без связи, воды и света

С 7 января в Ермишинском районе из-за непогоды были обесточены Спасско-Раменье, Мердушь, Тупик. Отмечается, что восстановление электроснабжения осложнялось непогодой. Подачу ресурса смогли восстановить только вечером 9 января.

Об этом сообщает ИД «Пресса».

