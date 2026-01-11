В Рязанской области 12 января ожидается метель

В понедельник, 12 января, в регионе будет облачно. Ночью пройдет сильный снег, мокрый снег, местами метель, снежные заносы. Днем сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололёд, налипание мокрого снег, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -7, -2°С, днём поднимется до -4, 1 °C.