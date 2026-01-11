В России подорожали пенсионные баллы

В России подорожали пенсионные баллы. Об этом сообщает «Газета. ру».

С 1 января цена покупки одного балла для страховой пенсии подорожала на пять тысяч и составляет 65,6 тысячи рублей. Для назначения выплаты по старости нужно иметь не менее 30 баллов и стаж от 15 лет.

При этом приобрести можно не более 8,7 пенсионного балла и половины стажа.