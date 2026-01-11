В декабре в Рязани родился ребенок весом почти 5 кг

Всего в декабре в рязанском перинатальном центре родились 413 малышей: 22 мальчика и 191 девочка. Самый крошечный пациент месяца родился с весом 950 г. А самый крупный — с весом 4850 г.