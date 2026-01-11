Россиян предупредили о схеме мошенников, продающих билеты на несуществующие мероприятия

Россиян предупредили о схеме мошенников, продающих билеты на несуществующие мероприятия. Об этом пишет URA.RU .

Мошенники используют яркие афиши и слоганы для продажи билетов на концерты, но на «странице» оплаты крадут деньги через имитацию Системы быстрых платежей.

МВД советует проверять афиши только на официальных сайтах артистов, театров или проверенных билетных операторов.