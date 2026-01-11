На участке смертельного ДТП в Рязанской области организовано реверсивное движение
На трассе P-22 «Каспий» с 276 по 282 км организовано реверсивное движение. По словам очевидцев, образовалась пробка. Это связано с работами по устранению последствий вчерашнего ДТП. Для объезда рекомендуются альтернативные маршруты через Кораблино, Ряжск и Шелемишево. Ранее сообщалось, что при столкновении двух фур погиб водитель одной из них.
На участке смертельного ДТП в Рязанской области организовано реверсивное движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопингаген».
