На участке смертельного ДТП в Рязанской области организовано реверсивное движение

На трассе P-22 «Каспий» с 276 по 282 км организовано реверсивное движение. По словам очевидцев, образовалась пробка. Это связано с работами по устранению последствий вчерашнего ДТП. Для объезда рекомендуются альтернативные маршруты через Кораблино, Ряжск и Шелемишево. Ранее сообщалось, что при столкновении двух фур погиб водитель одной из них.

На участке смертельного ДТП в Рязанской области организовано реверсивное движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопингаген».

На трассе P-22 «Каспий» с 276 по 282 км организовано реверсивное движение. По словам очевидцев, образовалась пробка.

Это связано с работами по устранению последствий вчерашнего ДТП. Для объезда рекомендуются альтернативные маршруты через Кораблино, Ряжск и Шелемишево.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух фур погиб водитель одной из них.