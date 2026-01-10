За две недели нового года в Рязанской области на пожарах погибли 5 человек

По данным регионального МЧС, количество зарегистрированных пожаров на территории Рязанской области снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 по 10 января на пожарах погибли 5 человек. Отмечается, что причинами гибели людей на пожарах всё ещё остаётся человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей.