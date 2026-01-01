В Рязанской области у машины загорелась приборная панель, пострадал человек

Вечером 30 декабря в Александро-Невском районе горел «ВАЗ 2110 «. Огнем повреждена приборная панель, имеется пострадавший. На пожар выезжал пожарный автомобиль и пять человек.