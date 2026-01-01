Рязань
Чтв, 01
-10°
Птн, 02
-3°
Сбт, 03
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 78.50 01/01 08:00
Нал. EUR 93.03 / 94.50 01/01 08:00
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
36 минут назад
177
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 122
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 056
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
7 497
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области у машины загорелась приборная панель, пострадал человек
В Рязанской области у машины загорелась приборная панель. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по региону.

Вечером 30 декабря в Александро-Невском районе горел «ВАЗ 2110». Огнем повреждена приборная панель, пострадал 65-летний мужчина. На пожар выезжал пожарный автомобиль и пять человек.