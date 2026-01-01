В Рязанской области у машины загорелась приборная панель, пострадал человек
Вечером 30 декабря в Александро-Невском районе горел «ВАЗ 2110 «. Огнем повреждена приборная панель, имеется пострадавший. На пожар выезжал пожарный автомобиль и пять человек.
В Рязанской области у машины загорелась приборная панель. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по региону.
Вечером 30 декабря в Александро-Невском районе горел «ВАЗ 2110». Огнем повреждена приборная панель, пострадал 65-летний мужчина. На пожар выезжал пожарный автомобиль и пять человек.