Украинские беспилотники пытались атаковать Москву в новогоднюю ночь

Украинские беспилотники пытались атаковать Москву в новогоднюю ночь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в соцсетях.

