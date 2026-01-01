ТАСС: ВСУ в 2025 году потеряли более 510 тысяч убитыми и ранеными

Потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС на основании данных, опубликованных Министерством обороны.

По данным Генерального штаба ВС и Минобороны, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных. Таким образом, суммарные потери Украины с начала СВО превысили 1,5 млн человек.

Также, согласно подсчетам ТАСС, за 2025 год российские войска уничтожили 19 украинских самолетов, более 50 зенитных ракетных комплексов, более 67 тысяч БПЛА, более 6,5 тысяч танков и других боевых бронированных машин.