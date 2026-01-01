Рязань
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
4 часа назад
513
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 246
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 102
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 165
ТАСС: ВСУ в 2025 году потеряли более 510 тысяч убитыми и ранеными

Потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС на основании данных, опубликованных Министерством обороны.

По данным Генерального штаба ВС и Минобороны, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных. Таким образом, суммарные потери Украины с начала СВО превысили 1,5 млн человек.

Также, согласно подсчетам ТАСС, за 2025 год российские войска уничтожили 19 украинских самолетов, более 50 зенитных ракетных комплексов, более 67 тысяч БПЛА, более 6,5 тысяч танков и других боевых бронированных машин.