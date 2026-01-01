Стало известно, кто первым родился в Рязанской области в 2026 году

1 января в 00:35 в Перинатальном центре на свет появился мальчик ростом 54 сантиметра и весом 3660 граммов. Имя родители пока не выбрали. Отмечается, что он стал третьим ребёнком в семье. «Ожидала, что могу родить в новогоднюю ночь, потому что срок родов ставили на 30 декабря», — заявила мать новорожденного.

