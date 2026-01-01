Рязанцы с сентября не получали правительственную стипендию, названа причина

В Рязанской области студенты не получали с сентября стипендию от Правительства РФ. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

В министерстве образования Рязанской области подтвердили трудности с выплатами.

«В настоящее время действительно есть техническая проблема с выплатой стипендии Правительства РФ для студентов. Ошибка возникла на федеральном уровне. Такая же ситуация наблюдается в остальных ссузах и других регионах.

Сейчас специалисты работают над устранением неполадки. Надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время.

Как только техническая неисправность будет ликвидирована, стипендию Правительства выплатят в полном объеме», — говорится в ответе минобра на запрос редакции.