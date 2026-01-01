Рязанцы проигнорировали запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь

Напомним, в Рязанской области до 11 января действует запрет на использование фейерверков, петард, салютов. По данным РЗН. инфо за нарушение запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 750 тысяч до миллиона рублей.

Рязанцы проигнорировали запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Жители областного центра запускали салюты и взрывали петарды, несмотря на введенные ограничения.

Также горожане проигнорировали беспилотную опасность и массово выходили на улицы.

Напомним, в Рязанской области до 11 января действует запрет на использование фейерверков, петард, салютов.

По данным РЗН. инфо за нарушение запрета предусмотрены штрафы:

для граждан — от трех до пяти тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 750 тысяч до миллиона рублей.

Фото: Рязанский формат.