При ударе ВСУ по гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь погибли 24 человека

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в ночь на 1 января атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в селе Хорлы, в результате удара погибли, по предварительным данным, 24 человека, еще как минимум 50 человек получили ранения.

При ударе ВСУ по гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь погибли 24 человек. Об этом сообщает СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области.