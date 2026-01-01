Новогодняя ночь на Лыбедском бульваре в Рязани прошла без ажиотажа

Судя по кадрам, опубликованным ИД «Пресса», там собралось не больше 200 человек. На сцене показывали «Аленький цветочек» и концерт «Мы к вам приехали на час…» с местными коллективами. После курантов выступила группа «Балалайка-62». На территории перед цирком работали фудтраки и ярмарка изделий ручной работы.

Фото: ИД «Пресса».