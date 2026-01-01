НДС, МРОТ и призыв: Список новых законов, вступивших с 1 января 2026 года

Круглогодичный призыв в армию, новые дорожные знаки, повышение НДС, больничные для самозанятых, индексации МРОТ и пенсий. Обзор основных законодательных изменений подобрал «Ъ».

Налоги

С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров. Среди них продукты питания, лекарства и прочее. Кроме того, льгота распространяется и на программы из единого реестра российского ПО.

С 1 января уменьшится порог годового дохода, после которого компания должна перейти с упрощенной системы налогообложения и начать платить НДС. Новая граница будет составлять 20 млн руб. против 60 млн руб. ранее. К 2028 году планируется поэтапное снижение до 10 млн руб.

С 1 января семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на налоговую выплату. Получатели должны быть официально трудоустроены, жить в России и иметь статус налогового резидента. Среднедушевой доход должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума. В таком случае семья сможет получить перерасчет своего НДФЛ по ставке 6%, а разницу ей вернут деньгами. Получать льготу можно будет, пока старший ребенок не достигнет 18 лет или 23 лет, если он обучается на очной форме.

С 1 января отменяется льготная ставка 15% по страховым взносам по выплатам свыше 1,5 МРОТ для представителей малого и среднего бизнеса. Теперь они будут платить по 30%. Льготная ставка сохранится для отдельных видов деятельности. Их перечень утвердит правительство.

Банки

С 1 января операции по обслуживанию банковских карт будут облагаться НДС по ставке 22%. Они были освобождены от этого налога с 2006 года. Под налог попадут операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также процессинг и эквайринг.

С 1 января начнет действовать перечень Центробанка, содержащий признаки мошенничества при переводах. Среди них, например, внезапная смена номера телефона для входа в банковский аккаунт, смена сим-карты или устройства. Особое внимание будет уделяться переводом свыше 200 тыс. руб. Эти критерии также будут применятся к операциям с цифровыми рублями.

Социальная сфера

С 1 января будет повышена минимальная оплата труда (МРОТ). Ее новый размер составит 27 093 руб. Ранее он составлял 22 440 руб.

С 1 января самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Им будет необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и платить ежемесячные взносы. Выплата составит 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. в зависимости от выбранного тарифа. Нововведение появится в качестве эксперимента, который продлится до 31 декабря 2028 года.

С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. В апреле планируется увеличить социальные пенсии.

С 1 марта справка об инвалидности будет электронной. Она будет доступна на «Госуслугах».

С 1 марта оплачивать услуги ЖКХ будет необходимо до 15-го числа следующего после расчетного месяца. Ранее внести средства было необходимо до 10-го числа.

ПДД

С 1 января появятся новые дорожные знаки. Кроме того, будет изменен дизайн некоторых старых указателей. Например, появится знак «Глухие», а «Рекомендуемое ограничение скорости» и «Искусственная неровность» смогут находиться на одном щите.

Утильсбор и такси

С 1 января будут проиндексированы ставки утильсбора. Закон об их ежегодном повышении был принят в 2024 году. Корректировка будет продолжаться до 2030 года.

С 1 марта начнет действовать закон о локализации такси. Согласно документу, работать в отрасли смогут только автомобили отечественного производства или с высокой долей российских компонентов. Однако для самозанятых водителей установлена отсрочка до 1 января 2033 года.

Кредиты

С 1 февраля при получении семейной льготной ипотеки супруги должны обязательно выступать созаемщиками. У них останется возможность привлекать третьих лиц, если доходов не хватает для получения кредита.

С 1 апреля изменятся условия предоставления рассрочек. Максимальный срок займа будет составлять не более шести месяцев. Штрафы за просрочку платежей не могут превышать 20% годовых от суммы задолженности. Если долг превысит 50 тыс. руб., сведения о займе будет необходимо передать в бюро кредитных историй.

С 1 января изменятся требования к рекламе, касающейся банкротства физических лиц. По новым правилам подобные объявления не должны будут содержать обещание гарантий, что долги точно спишут, призывов и намеков не платить по кредитам. Также запрещается заявлять в рекламе, что государство создало систему для списания долгов граждан, и утверждать, что от долгов можно освободиться. Объявления должны четко предупреждать, что банкротство имеет негативные последствия, и призывать должников обратиться к кредиторам и в МФЦ.

Призыв

С 1 января призыв в армию будет осуществляться круглый год. По новым правилам решения о годности к службе в армии призывные комиссии будут принимать с 1 января по 31 декабря. Отправка в войска при этом будет осуществляться по старой схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

Интернет

С 1 марта за пропаганду наркотиков в интернете будет действовать уголовная ответственность. Наказание будет применяться к лицам, которых дважды за год привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения или имеющим судимость по подобной статье.

С 1 октября начнет действовать закон о регулировании платформенной экономики. Он будет регулировать деятельность маркетплейсов, сервисов доставки еды, такси, аренды жилья, поиска работы и подобного.

