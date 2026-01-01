Названа причина убийства мужчины, тело которого рязанец «спрятал» в лифте

Отмечается, что подозреваемый поругался с племянником, который назвал его пьяницей. Мужчина взял нож и зарезал родственника. По данным паблика, тело в лифте обнаружили мать с ребенком.

По данным паблика, тело в лифте обнаружили мать с ребенком.

Напомним, 29 декабря в лифте многоэтажки на улице Пугачева обнаружили полуголый труп в лифте. Подозреваемый в убийстве засунул его туда спустя три дня после преступления. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

Позже подозреваемого арестовали, возбудили уголовное дело.