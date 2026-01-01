Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов

Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов. Об этом в четверг, 1 января, сообщило Минобороны в соцсетях.

12 из них уничтожены в Подмосковье. Ещё девять — около Москвы.

61 БПЛА перехватили над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 24 сбили над Азовским морем. Ещё 23 беспилотника ликвидировали над Тульской областью, 16 — над Крымом, семь — над Калужской областью.

Напомним, в Рязанской области всю новогоднюю ночь действовала угроза атаки БПЛА. Несмотря на это жители региона выходили на улицы для запуска салюта, нарушая запрет на использование пиротехники.